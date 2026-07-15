Atlas des reptiles et des amphibiens de PACA Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 4e Arrondissement

Atlas des reptiles et des amphibiens de PACA

Vendredi 25 septembre 2026.

À 18h30. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Rendez-vous au Muséum pour la conférence Atlas des reptiles et des amphibiens de PACA .

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur possède l’un des plus riches cortèges d’amphibiens et de reptiles de France.



Pour la première fois sur ce territoire, un travail titanesque a été réalisé par le CEN PACA, la LPO et de nombreux experts sur plus de 5 ans, pour produire un atlas décrivant la répartition et état de conservation de nos 56 espèces locales. L’ouvrage est riche en cartes, descriptions du contexte local et d’orientations de prospections pour les naturalistes professionnels et amateurs. Florian Plault, chargé de mission au CEN PACA, est l’un des coordinateur et auteur de ce livre, à travers cette intervention il vous présentera les spécificités de l’herpétofaune de la région, ses espèces et milieux emblématiques, mais aussi ses aspects moins connus la complexe histoire des kleptons chez les Grenouilles vertes ou les répartitions historiques oubliées de la Salamandre tachetée et de la Vipère péliade.



Avec Florian Plaut, Chargé de mission PRAs Sonneur à ventre jaune et Cistude d’Europe.

CEN PACA



• Gratuit

• Réservation conseillée à partir du 3 août museum-publics@marseille.fr (merci de préciser, lors de votre demande de réservation le nombre de places maximum 3 -, votre numéro de téléphone et votre code postal) .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come to the Museum for the lecture titled Atlas of Reptiles and Amphibians of the PACA Region.

L’événement Atlas des reptiles et des amphibiens de PACA Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-06 par Ville de Marseille