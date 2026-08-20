Atlas Occulto, Cinéma Utopia, Bordeaux
mercredi 7 octobre 2026 · Cinéma Utopia · Bordeaux
Informations pratiques
Atlas Occulto Mercredi 7 octobre, 20h00 Cinéma Utopia Gironde
Cinéma Utopia, tarifs habituels
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T20:00:00+02:00 – 2026-10-07T21:30:00+02:00
Avec Anne-Laure Boyer, réalisatrice
En Espagne, tout au long du 20e siècle, plus de trois cents villages ont été ennoyés dans les lacs des barrages hydrauliques, phénomène massif comme dans aucun autre pays d’Europe. Et il n’y a aucune cartographie officielle ni aucun inventaire exhaustif de ces villages. Un vide de mémoire qui a amené Anne-Laure Boyer, artiste et réalisatrice du film, à entreprendre d’en faire la cartographie. Atlas Oculto est un film qui explore l’imaginaire de ce peuple de l’eau, effacé de toutes les cartes, et de la mémoire collective. Une autre façon d’explorer les blancs des cartes évoqués dans l’exposition « Un globe, des mondes ».
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/457
Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/457 »}]
Projection
© Atlas Occulto
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