Attachements artificiels Rieupeyroux

Informations pratiques

Rieupeyroux

Attachements artificiels

2 route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

À l’heure d’une fragilisation croissante du lien social, marquée par des formes d’isolement de plus en plus présentes, les outils numériques — et en particulier les Intelligences Artificielles — s’inscrivent dans un paysage relationnel en mutation.

Virtuel ! Et alors ? Conférence “Sur les chemins du numérique”

Entrée libre Par Clotilde Chevet* En partenariat avec l’Université des Savoirs Partagés 12

Nous n’avons jamais été aussi connecté·es les un·es aux autres, et pourtant jamais le sentiment d’isolement n’a paru aussi répandu, au point que plusieurs pays s’en saisissent aujourd’hui comme d’un enjeu de santé publique.

C’est dans ce paysage relationnel en mutation, que les agents conversationnels s’imposent petit à petit, peuplant notre monde de présences difficiles à définir, à comprendre.

Si les humains n’ont pas attendu le numérique pour prêter une intention aux objets, les intelligences artificielles génératives franchissent aujourd’hui une frontière nouvelle en s’adressant directement à nous, dans notre langue de tous les jours et à travers nos propres écrans. Elles répondent, dialoguent, écrivent, et donnent le sentiment d’une interaction humaine. Disponibles, réactives et sans jugement apparent, elles offrent une forme de présence rassurante et semblent s’ajuster aux besoins de chacun·e.

Cette apparente capacité à converser brouille les frontières entre l’outil et l’ami et interroge profondément notre rapport à la présence et aux nouvelles formes de lien social.

*Clotilde Chevet est chercheuse en sciences de l’information et de la communication et en anthropologie, associée au laboratoire du GRIPIC (Groupe de recherches interdisciplinaires autonome de la Sorbonne Université, sur les processus d’information et de communication). Elle travaille à la Sorbonne Center for Artificial Intelligence, où elle co-dirige le pôle ‘IA et éducation’. Ses recherches portent sur les agents conversationnels et la façon dont l’intelligence artificielle générative fait évoluer nos manières d’écrire, de lire, de parler et d’entrer en relation avec les autres, qu’ils soient humains ou non. .

2 route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

%C0 At a time when social bonds are becoming increasingly fragile—marked by ever-more-prevalent forms of isolation—digital tools—and artificial intelligence in particular—are part of a changing relational landscape.

L’événement Attachements artificiels Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)