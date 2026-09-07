Attaque Cyber : beaucoup d’entreprises aujourd’hui la redoutent mais combien sont vraiment préparées pour réagir ?, La Cantine Quimper – Coworking, Quimper
jeudi 10 décembre 2026 · La Cantine Quimper - Coworking · Quimper
Informations pratiques
Attaque Cyber : beaucoup d’entreprises aujourd’hui la redoutent mais combien sont vraiment préparées pour réagir ? Jeudi 10 décembre, 12h30 La Cantine Quimper – Coworking Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:30:00+01:00
Fin : 2026-12-10T12:30:00+01:00 – 2026-12-10T13:30:00+01:00
Site officiel pour lecture de la vidéo : « Don’t go to the police »
Aujourd’hui, toutes les entreprises redoutent une attaque cyber. Mais face à une cyberattaque, sont-elles réellement préparées à réagir ? Anticiper les risques, savoir comment réagir et comprendre les bons réflexes à adopter sont devenus des enjeux essentiels pour les entreprises. À l’issue de votre visualisation de la vidéo « Don’t go to the Police », un temps d’échange sera organisé à la Cantine Quimper. Il permettra de revenir sur les situations présentées dans le film et de discuter des enjeux auxquels les entreprises peuvent être confrontées en cas d’attaque.
Format : atelier interactif alternant explications, audit et échanges avec les participants. Destiné aux dirigeants de TPE, indépendants, commerçants, artisans, associations et responsables de données sensibles. Aucun prérequis juridique n’est nécessaire. L’objectif est de sensibiliser les entreprises aux risques cyber et de leur permettre d’échanger avec un expert sur les réflexes et les questions à se poser face à une attaque.
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Au programme :
• Echange autour des enjeux liés aux cyber attaques et de la cyber défense
• Sensibilisation aux questions de préparation et de réaction face à une attaque cyber.
Format : atelier interactif alternant explications, audit et échanges avec les participants. Destiné aux dirigeants de TPE, indépendants, commerçants, artisans, associations et responsables de sites web souhaitant vérifier la conformité de leur présence en ligne. Aucun prérequis juridique n’est nécessaire.
Qui interviendra ?
Laurent Dubau, expert chez Orangecybedefense
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La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac’h Gwen Finistère Bretagne 02 98 10 16 84 http://lacantinequimper.bzh [{« type »: « link », « value »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Attaque+Cyber+%3A+beaucoup+d%27entreprises+aujourd%E2%80%99hui+la+redoutent+mais+combien+sont+vraiment+pr%C3%A9par%C3%A9es+pour+r%C3%A9agir+%3F+-+Laurent+Dubau+%7C+10%2F12+-+12%3A30%22 »}] [{« link »: « https://www.orangecyberdefense.com/dontgotothepolice/fr »}, {« link »: « https://airtable.com/appOsDtRD4YeFOxwL/pagq9vJAhboZiFvdo/form?prefill_Atelier=%22Attaque+Cyber+%3A+beaucoup+d%27entreprises+aujourd%E2%80%99hui+la+redoutent+mais+combien+sont+vraiment+pr%C3%A9par%C3%A9es+pour+r%C3%A9agir+%3F+-+Laurent+Dubau+%7C+10%2F12+-+12%3A30%22 »}]
Anticiper les risques, savoir comment réagir et comprendre les bons réflexes à adopter sont devenus des enjeux essentiels pour les entreprises. cyberdefense cyber attaque
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