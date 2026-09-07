De source sûre – Le patrimoine hydraulique, JEP 2026 – rue de la déesse, Quimper

Informations pratiques

De source sûre – Le patrimoine hydraulique Vendredi 18 septembre, 10h00 JEP 2026 – rue de la déesse Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Comment Quimper a-t-elle appris à capter, acheminer et distribuer l’eau potable à ses habitants ? L’histoire de l’eau à Quimper raconte une véritable aventure technique et humaine.

Fondée sur des recherches historiques récentes, la visite se propose de déceler les traces du patrimoine hydraulique quimpérois, témoin discret mais essentiel de l’histoire urbaine de Quimper.

Balade guidée, animée par Claire Montaigne, cheffe de projet Ville d’art et d’histoire et Cédric Béranger, architecte à la ville de Quimper

JEP 2026 – rue de la déesse rue de la déesse 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Rdv. Rue de la Déesse, devant l’ancien Office de tourisme, place de la Résistance (actuelle Maison du vélo – gérée par Kernavélo et le CRQC)

L’histoire de l’eau à Quimper raconte une véritable aventure technique et humaine.

©Ville de Quimper