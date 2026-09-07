Quimper sous le regard des premiers photographes, Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper, Quimper

Informations pratiques

Quimper sous le regard des premiers photographes 19 et 20 septembre Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, les archives municipales et communautaires dévoilent les premiers clichés de Quimper (1857-1875).

Cette exposition unique illustre les grandes mutations urbaines sous Napoléon III, de la modernisation des quais à l’essor architectural.

À travers de rares tirages d’époque, découvrez aussi la diversité des Quimpérois : notables, militaires ou paysans en costumes glaziks. Un tableau social fascinant où tradition bretonne et mode parisienne se croisent pour fêter Quimper.

Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper 44 place Saint-Corentin, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 02 98 98 89 89 http://www.quimper.bzh/ https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/116-agglomeration-institution.htm

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, les archives municipales et communautaires dévoilent les premiers clichés de Quimper (1857-1875).

©Ville de Quimper