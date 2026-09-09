Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au cœur de la ville, Mosquée de Saint-Pierre, Saint-Pierre

Informations pratiques

Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au cœur de la ville 19 et 20 septembre Mosquée de Saint-Pierre La Réunion

Visite libre possible en dehors des créneaux guidés (sous réserve des règles en vigueur), accueil du public dans le plus grand respect du lieu : retrait des chaussures à l’entrée, tenue vestimentaire décente et respect des interdictions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

« Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au coeur du centre-ville »

Ouverture exceptionnelle et visite par l’association des Sunnites de Saint-Pierre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Sunnites de Saint‑Pierre vous invite à découvrir exceptionnellement la mosquée Atyaboul‑Massadjid, la «plus belle des mosquées», au cœur de la ville. Conçue entre 1972 et 1975 par l’architecte Wladimir Fritzel sur l’emplacement de l’ancienne mosquée inaugurée en 1913, elle se dresse fièrement avec son minaret de 42 mètres, sa vaste salle de prière de 625 m² et ses magnifiques ornements en bois précieux et calligraphies.

Venez découvrir à travers des explications des bénévoles de l’Association des Musulmans Sunnites de Saint-Pierre et des Imams, la Mosquée de Saint-Pierre, nommée Atyaboul Massadjid. La visite vous permettra de découvrir des versets du Coran sculptés dans des bois précieux de La Réunion, comme le natte ou le tamarin et avoir des informations sur ce centre de vie communautaire.

Cette ouverture est l’occasion unique de s’immerger dans l’histoire locale, le partage inter‑culturel et l’architecture soignée de ce lieu emblématique du vivre‑ensemble réunionnais.

Conditions pratiques

Visite libre possible en dehors des créneaux guidés (sous réserve des règles en vigueur), accueil du public dans le plus grand respect du lieu : retrait des chaussures à l’entrée, tenue vestimentaire décente et respect des interdictions

Mosquée de Saint-Pierre 43, rue François de Mahy, Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Attayab-Ul-Massadjid, une mosquée au coeur du centre-ville. Ouverture exceptionnelle et visite par l’association des Sunnites de Saint-Pierre

© Annie Decupper