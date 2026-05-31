Attention à la vache !, Pelvoux, Vallouise-Pelvoux

Attention à la vache ! Mercredi 22 juillet, 10h00 Pelvoux Hautes-Alpes

Selon les conditions du Festival contes aux pays des écrins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

Que font les vaches quand elles ruminent ?

De la transformation !

Alors attention, une vache peut en cacher une autre…

Sonne la Cloche, voici de sacrées vaches :

La Très Grande Vache du Tout Petit Bonhomme

Boukoléa, la vache enlevée par les trolls griffus. Vachette qui affronte l’horrible Mamé.

L’oiseau Magique. Le saviez-vous ?

De son bec coule le lait !

Une force symbolique, la vache nous parle de protection, d’échange, de solidarité, de puissance contre l’adversité autant de présences qui ont sous tendues l’écriture de Anne pour ces trois contes, inspirée de versions traditionnelles. Ses trois vaches ont en commun le pouvoir de transformation : de l’herbe en lait, du poil en lac, feu et montagne et même des enfants en rosier, rose, chapelle, clocher, lac et cane.

Toutes les infos du spectacle : https://www.lopezanne.com/attention

Pelvoux Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05340 Pelvoux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1248114342980920/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}] [{« link »: « https://www.lopezanne.com/attention »}]

Spectacle « Attention à la vache ! » de et par Anne Lopez, artiste conteuse – Mercredi 22 juillet à 10h, ancien Camping Pelvoux. Repli salle Marcel Regout. Tout public à partir de 6 ans. Anne Lopez Artiste Conteuse

©MarionLabejof