Marché Artisanal La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux mardi 14 juillet 2026.
Vallouise-Pelvoux
Marché Artisanal
La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-21 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-08-11 2026-08-25
Venez découvrir les stands de nombreux artisans. Il y en a pour tous les goûts: bijoux, sacs, sculpture, vêtements, savons…
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La brasserie Alphand BP 10, place du village Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 36 12
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English :
Come and discover the stalls of numerous artisans. There’s something for everyone: jewelry, bags, sculpture, clothes, soaps…
L’événement Marché Artisanal Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays des Ecrins Tourisme