Enkidu, mon frère d’argile, Pelvoux, Vallouise-Pelvoux

Enkidu, mon frère d’argile Mercredi 22 juillet, 20h30 Pelvoux Hautes-Alpes

Selon conditions du Festivals contes aux pays des écrins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00

Gilgamesh est roi de la cité d’Uruk, être violent à qui personne ne tient tête.

Le peuple souffrant en appelle à ses dieux.

Et les dieux font Enkidu, un homme de même force.

La vie de Gilgamesh bascule.

Pour la première fois, l’adversaire devient l’alter ego, l’ami, le frère.

À la mort d’Enkidu, Gilgamesh se met en quête de l’immortalité.

Le refus de la mort va le mettre sur le chemin de son humanité et lui donnera le goût de la vie.

Inspirée par les traductions des tablettes d’argile connues sous le nom de « L’épopée de Gilgamesh », Anne Lopez fait de cette épopée lointaine une version d’une proximité troublante.

Dans les vibrations légères et fascinantes des carillons harmoniques, le récit prend sa place avec simplicité et force. Toutes les grandes questions sur notre humanité étaient déjà là dans ce grand hier et continuent à nous parler, à nourrir notre quête de sens.

Toutes les infos du spectacle : https://www.lopezanne.com/enkidu

Pelvoux Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05340 Pelvoux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1248114342980920/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}] [{« link »: « https://www.lopezanne.com/enkidu »}]

Spectacle « Enkidu, mon frère d’argile » de et par Anne Lopez, artiste conteuse – Mercredi 22 Juillet à 20h30, Vallouise -Pelvoux Salle Bonvoisin. Tout public à partir de 10 ans. Anne Lopez Compagnie Conte

©CompagnieConte