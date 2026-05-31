Enkidu, mon frère d’argile, Pelvoux, Vallouise-Pelvoux
Enkidu, mon frère d’argile, Pelvoux, Vallouise-Pelvoux mercredi 22 juillet 2026.
Enkidu, mon frère d’argile Mercredi 22 juillet, 20h30 Pelvoux Hautes-Alpes
Selon conditions du Festivals contes aux pays des écrins
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-22T20:30:00+02:00 – 2026-07-22T21:30:00+02:00
Gilgamesh est roi de la cité d’Uruk, être violent à qui personne ne tient tête.
Le peuple souffrant en appelle à ses dieux.
Et les dieux font Enkidu, un homme de même force.
La vie de Gilgamesh bascule.
Pour la première fois, l’adversaire devient l’alter ego, l’ami, le frère.
À la mort d’Enkidu, Gilgamesh se met en quête de l’immortalité.
Le refus de la mort va le mettre sur le chemin de son humanité et lui donnera le goût de la vie.
Inspirée par les traductions des tablettes d’argile connues sous le nom de « L’épopée de Gilgamesh », Anne Lopez fait de cette épopée lointaine une version d’une proximité troublante.
Dans les vibrations légères et fascinantes des carillons harmoniques, le récit prend sa place avec simplicité et force. Toutes les grandes questions sur notre humanité étaient déjà là dans ce grand hier et continuent à nous parler, à nourrir notre quête de sens.
Toutes les infos du spectacle : https://www.lopezanne.com/enkidu
Pelvoux Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05340 Pelvoux Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1248114342980920/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22external%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D »}] [{« link »: « https://www.lopezanne.com/enkidu »}]
Spectacle « Enkidu, mon frère d’argile » de et par Anne Lopez, artiste conteuse – Mercredi 22 Juillet à 20h30, Vallouise -Pelvoux Salle Bonvoisin. Tout public à partir de 10 ans. Anne Lopez Compagnie Conte
©CompagnieConte
À voir aussi à Vallouise-Pelvoux (Hautes-Alpes)
- Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux 27 juin 2026
- Marché Artisanal La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux 14 juillet 2026
- Marché Artisanal avec Michel TARDIEU La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux 21 juillet 2026
- Attention à la vache !, Pelvoux, Vallouise-Pelvoux 22 juillet 2026
- Marché Artisanal avec Vincent SAVINA La brasserie Alphand BP Vallouise-Pelvoux 11 août 2026