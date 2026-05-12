Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux
Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux samedi 27 juin 2026.
Vallouise-Pelvoux
Compétition de distance en parapente, Fédérale 2
Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
75 pilotes attendus. Décollage du sommet de la station de Pelvoux.
Atterrissage dans la plaine à Vallouise.
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Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur pierrechesne@gmail.com
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English :
75 pilots expected. Take-off from the summit of the Pelvoux resort.
Landing on the plain at Vallouise.
L’événement Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays des Ecrins Tourisme
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