Vallouise-Pelvoux

Compétition de distance en parapente, Fédérale 2

Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

75 pilotes attendus. Décollage du sommet de la station de Pelvoux.

Atterrissage dans la plaine à Vallouise.

.

Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur pierrechesne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

75 pilots expected. Take-off from the summit of the Pelvoux resort.

Landing on the plain at Vallouise.

L’événement Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays des Ecrins Tourisme