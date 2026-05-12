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Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux

Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux samedi 27 juin 2026.

Ville : 05340 Vallouise-Pelvoux

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Vallouise-Pelvoux

Compétition de distance en parapente, Fédérale 2

Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

75 pilotes attendus. Décollage du sommet de la station de Pelvoux.
Atterrissage dans la plaine à Vallouise.
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Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   pierrechesne@gmail.com

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English :

75 pilots expected. Take-off from the summit of the Pelvoux resort.
Landing on the plain at Vallouise.

L’événement Compétition de distance en parapente, Fédérale 2 Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays des Ecrins Tourisme

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