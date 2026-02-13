Attention à ta tête – Compagnie Le Polpesse, Maison Folie Moulins, Lille

Attention à ta tête – Compagnie Le Polpesse Samedi 14 mars, 15h00, 18h00 Maison Folie Moulins Nord

Trois jongleuses, une baignoire, 11 massues, 12 mains, 100 balles.

Voici les éléments qui donneront vie à un univers sensible et intimiste dans lequel petits et grands seront immergés. Entre jonglage classique, antipodisme, danse et mouvements, les artistes viennent défier les règles. Il n’est plus question de redouter la chute des objets mais plutôt de l’accueillir comme une chance de les ramasser et jouer à nouveau, jouer mieux.

Un spectacle qui célèbre la persévérance face à la chute, où l’attention ne sera pas portée à la réussite mais au chemin pour y arriver, pour embrasser ensemble l’échec avec humour. Accepter que l’on ne peut échapper à l’erreur et célébrer la beauté de l’imperfection.

Tarifs 5 / 3 / 2 €

Durée 45 min

À partir de 6 ans

Samedi 14 mars, 15 h

Samedi 14 mars, 18 h

Création 2025 du Cirque portatif – ensemble de spectacles de cirque produit par La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque, pour les espaces non-dédiés, insolites.

Avec la complicité du Prato – Pôle National Cirque Lille, coproducteur du dispositif.

De et avec : Cecilia Zucchetti, Gioia Santini, Francesca Fioraso regard extérieur : Sylvain Cousin

Production : Le Polpesse Production déléguée : La Verrerie d’Alès – Pôle national cirque Occitanie Cofinancements : Le Prato – Pôle National Cirque Lille ; Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et arts de la rue – Amiens ; Le Plongeoir – Cité du Cirque – Pôle National Cirque Le Mans Sarthe Pays de la Loire – Espace Paul Jargot – Scène ressource en Isère – Ville de Crolles; Maison des Jonglages, scène conventionnée de Bondy, Les Noctambules – Lieu de Fabrique.

Soutiens et accueils en résidence : Département du Gard dans le cadre d’Artistes au collège en partenariat avec le Collège Alphonse Daudet – Alès ; Espace Paul Jargot – Scène ressource en Isère – Ville de Crolles en partenariat avec la Médiathèque intercommunale Gilbert Dallet et le centre social de Brignoud; Le Plongeoir – Cité du Cirque – Pôle National Cirque Le Mans Sarthe Pays de la Loire en partenariat avec l’EHPAD La Reposance ; Médiathèque Alphonse Daudet – Alès Agglomération ; Ville de Grabels, Espace culturel Mendi Zolan – Ville d’Hendaye ; Topada Fabrika – Fabrique des arts de la rue au Pays Basque ; Central Del Circ – Barcelone. Avec le soutien de l’Institut Français de Barcelone. Projet Lauréat EKO – Pyrénées de Cirque est un projet européen de coopération transfrontalière cofinancé par le FEDER et le programme Interreg-POCTEFA.

Spectacle soutenu dans le cadre du Pôle International de Diffusion et de Production Circ-Ino pour un cirque international en transition.

Maison Folie Moulins 47/49 rue d'Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France D'une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

« Attention à ta tête » mêle jonglage, danse et humour. Un spectacle de cirque familial qui célèbre l’erreur, le jeu, la persévérance face à la chute et la beauté de l’imperfection.

