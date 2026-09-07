Attention, chantier habité ! Quand patrimoine rime avec biodiversité, Manoir de Kerlagatu, Quimper

Informations pratiques

Attention, chantier habité ! Quand patrimoine rime avec biodiversité Dimanche 20 septembre, 10h00 Manoir de Kerlagatu Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

La restauration du patrimoine ne concerne pas seulement les pierres ou les toitures : à Quimper, elle devient aussi une opportunité de préserver la biodiversité qui habite les bâtiments anciens.

Hirondelles, martinets, moineaux, chauves-souris ou insectes pollinisateurs y trouvent refuge et jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Pourtant, leurs gîtes sont souvent menacés par des travaux réalisés sans connaissance de leur présence, malgré leur protection légale. Les projets de restauration prennent désormais en compte cette faune grâce à des nichoirs, des aménagements adaptés, des matériaux respectueux et des calendriers de travaux appropriés. Cette approche concilie préservation du patrimoine bâti et protection du vivant. Bretagne Vivante propose ainsi de découvrir ces enjeux et des solutions concrètes lors d’une visite sur site.

Visite animée par Jean Jacques Beley de l’association Bretagne Vivante

Manoir de Kerlagatu 32 chemin de kerlagatu 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}]

Une approche qui concilie préservation du patrimoine bâti et protection du vivant.

©Ville de Quimper