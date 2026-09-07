La médiathèque Alain-Gérard – Patrimoine écrit à sauvegarder, Médiathèque Alain Gérard, Quimper

Informations pratiques

La médiathèque Alain-Gérard – Patrimoine écrit à sauvegarder Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Alain Gérard Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Causerie

Un moment convivial en compagnie des bibliothécaires pour découvrir les nombreux périls qui guettent les précieux documents et comment les protéger.

Médiathèque Alain Gérard Rue de Falkirk, 29000 Quimper, France Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne 0298988660 https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/ Situé à la jonction des quartiers de la place Saint-Mathieu et de la place de la Tour d’Auvergne, point clef de l’urbanisme du centre ancien de Quimper, l’ancien couvent des Ursulines se compose de deux corps de logis en équerre. A la frontière d’un tissu de petites maisons de ville, le caractère imposant lié à la sobriété de son architecture est valorisé par le jeu des contrastes. Le couvent des Ursulines de Quimper fut le premier établissement du diocèse. Le développement du pensionnat amena les religieuses du couvent à construire, au milieu du XVIIIe siècle, ce que l’on appelait les nouvelles Ursulines. En 1790, la communauté comprenait 41 religieuses ; lors de la Terreur, elles furent expulsées, et au moment du Concordat de 1801, les Ursulines ne récupérèrent pas leurs bâtiments : le nouveau devint caserne et l’ancien, prison criminelle (il a disparu et a été remplacé en 1937 par les halles Saint-Mathieu).

Causerie

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