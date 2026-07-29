Attention Dragons ! au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou
vendredi 30 octobre 2026 · Château · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Attention Dragons ! au château de Baugé
Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 17:00:00
fin : 2026-10-30 16:15:00
Date(s) :
2026-10-30
Attention Dragons ! au château de Baugé
Le Docteur Peter Drake diplomé de la Royal Dragon’s Académie, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection d’indices qui attestent leur présence passée mais aussi… présente !
à partir de 5 ans
Sur réservation .
Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com
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English :
Watch Out, Dragons! at Baugé Castle
L’événement Attention Dragons ! au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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