Attention Dragons ! au château de Baugé Château Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Attention Dragons ! au château de Baugé

Château Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 17:00:00

fin : 2026-10-30 16:15:00

Date(s) :

2026-10-30

Attention Dragons ! au château de Baugé

Le Docteur Peter Drake diplomé de la Royal Dragon’s Académie, a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons. Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection d’indices qui attestent leur présence passée mais aussi… présente !

à partir de 5 ans

Sur réservation .

Château Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 00 74 contact@chateau-bauge.com

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English :

Watch Out, Dragons! at Baugé Castle

L’événement Attention Dragons ! au château de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert