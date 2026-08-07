AU BORD DE LA FORÊT DU SOUFFLE THÉÂTRE DE LA VIOLETTE Toulouse
jeudi 22 octobre 2026 · THÉÂTRE DE LA VIOLETTE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
AU BORD DE LA FORÊT DU SOUFFLE
THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 16:30:00
fin : 2026-10-25 17:15:00
Date(s) :
2026-10-22
Un musicien donne vie aux instruments pour raconter l’aventure de Solia, une petite flûte peule intriguée par une mystérieuse mélodie entendue dans la Forêt du Souffle.
Au fil de son voyage, elle rencontre des instruments venus d’ailleurs — guimbarde H’mong, didjeridoo, harpe malgache… — et invite petits et grands à découvrir leurs sonorités singulières dans un spectacle musical et poétique. 7 .
THÉÂTRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 18 51 contact@theatredelaviolette.com
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English :
A musician brings instruments to life to tell the story of Solia, a little Fulani flute intrigued by a mysterious melody she heard in the Forest of the Breath.
L’événement AU BORD DE LA FORÊT DU SOUFFLE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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