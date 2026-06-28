KARPOUZI MON AMOUR (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

KARPOUZI MON AMOUR (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Karpouzi Mon Amour, c’est quatre musiciens toulousains qui jouent du surf rock avec des mélodies grecques. Fondé en 2020, le groupe tire son répertoire du rock grec des années 60 — Aris San en tête — croisé avec l’énergie brute de Dick Dale et l’approche méditerranéenne de Boom Pam. Guitares en avant, rythmique directe, chant en grec quelque chose entre la mer Égée et la Californie, sans compromis. La plupart des morceaux sont instrumentaux, les mélodies parlent d’elles-mêmes. Sur scène, le groupe joue un set bien rodé, avec une forte énergie live. Un peu comme si Tarantino passait une soirée chez Kusturica des riffs tranchants, des rythmes dansants, des influences qui vont du MoyenOrient à la côte Pacifique. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement KARPOUZI MON AMOUR (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE