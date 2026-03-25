Au boulot…mai à vélo!, 49400, Saumur

Au boulot…mai à vélo! 25 et 31 mai 49400 Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-25T01:59:00+02:00 – 2026-05-25T02:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:30:00+02:00

Vous habitez ou travaillez sur le territoire de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire?

Au cours du mois de mai 2026, participez au challenge « Je vais au boulot…Mai à vélo » : essayez et faites essayer de nouvelles habitudes de mobilité :plus respectueuses de votre portefeuille, de la planète et de votre santé.

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Vous habitez ou travaillez sur le territoire de Saumur-Agglo? Essayez et faites essayer de nouvelles habitudes de mobilité avec les collègues de votre entreprise ou organisation.

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