Au boulot…mai à vélo!, 49400, Saumur
Au boulot…mai à vélo!, 49400, Saumur lundi 25 mai 2026.
Au boulot…mai à vélo! 25 et 31 mai 49400 Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-25T01:59:00+02:00 – 2026-05-25T02:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:30:00+02:00
Vous habitez ou travaillez sur le territoire de la communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire?
Au cours du mois de mai 2026, participez au challenge « Je vais au boulot…Mai à vélo » : essayez et faites essayer de nouvelles habitudes de mobilité :plus respectueuses de votre portefeuille, de la planète et de votre santé.
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Vous habitez ou travaillez sur le territoire de Saumur-Agglo? Essayez et faites essayer de nouvelles habitudes de mobilité avec les collègues de votre entreprise ou organisation.
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