Au château de La Tourlandry, 10 ans de patrimoine en mouvement, Le château de La Tourlandry, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Au château de La Tourlandry, 10 ans de patrimoine en mouvement 19 et 20 septembre Le château de La Tourlandry Maine-et-Loire

15 € par personne, incluant l’accès à la visite du parc et du jardin | 8€ pour – de 18 ans. Chaque visite est limitée à 25 participants.

Départs des visites guidées : 10h30 – 11h30 – 14h30 – 15h00 – 15h30 – 16h30 – 17h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Raviver le patrimoine bâti : une mémoire en images

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, le château de La Tourlandry invite les visiteurs à découvrir le domaine à travers le prisme du temps, de l’image et de la transformation.

En écho aux thématiques nationales « patrimoine de la photographie » et « patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette édition mettra en lumière l’évolution du château, de son bâti et de ses jardins depuis la reprise du site en 2016.

Entre visites-conférences guidées à l’intérieur du château, exposition photographique éphémère et parcours libre dans le parc et les jardins, les visiteurs seront invités à mesurer le chemin parcouru, à comprendre les étapes de restauration engagées et à porter un regard nouveau sur un patrimoine vivant, encore en mouvement.

“L’histoire choisie des sciences et techniques du XIXe siècle à l’ère du numérique”

Pour cette édition des journées européennes du patrimoine, la visite-conférence lauréate « L’histoire choisie des sciences et techniques du XIXe siècle à l’ère du numérique » sera proposée dans une version enrichie.

Ce parcours, à l’origine conçu comme un triptyque entre histoire, sciences et décors du château XIXe, sera accompagné d’une exposition éphémère à l’intérieur.

Dans l’esprit de « sous le regard du temps » des parcs et jardins, à découvrir également, les récits dialogueront avec des images du château depuis 2016, de la reprise à la rénovation en passant par la démolition….

L’opportunité de mesurer l’évolution du domaine, en reliant le renouveau scientifique du XIXe siècle au renouveau patrimonial du château de La Tourlandry.

Le château de La Tourlandry La Tourlandry, Allée de Maillé Chemillé-en-Anjou 49120 La Tourlandry Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)7 60 42 65 63 https://chateaudelatourlandry.org/ https://www.chateaudelatourlandry.fr/ Stationnement à proximité de l’Eglise Saint-Vincent de La Tourlandry

Raviver le patrimoine bâti : une mémoire en images

©ChâteaudeLaTourlandry