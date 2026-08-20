« Au chevet des collections d’Histoire naturelle – le métier de restauratrice du patrimoine », une conférence de Loren Souchard, Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Montauban

dimanche 20 septembre 2026 · Ancien collège - Maison de la Culture et Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine · Montauban

Informations pratiques

« Au chevet des collections d’Histoire naturelle – le métier de restauratrice du patrimoine », une conférence de Loren Souchard Dimanche 20 septembre, 14h00 Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

La notion de patrimoine en danger est au cœur du métier de restauratrice.

À travers cette conférence, repérez les principaux facteurs qui menacent les collections, découvrez les pratiques quotidiennes de la restauration et initiez-vous aux gestes ainsi qu’aux choix déontologiques qui permettent de préserver ces précieux témoins de notre histoire naturaliste.

Une immersion dans un métier passionnant, à travers le prisme des collections d’Histoire naturelle.

Ancien collège – Maison de la Culture et Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Allée de l’Empereur, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221396 https://montauban.com/culture-et-sports/culture/ancien-college Arrivés en 1629 dans le sillage de Richelieu, les Jésuites acquièrent en 1676 un hôtel particulier sur la limite nord-est de la ville, pour y installer leur collège et leur chapelle (actuelle église Saint-Joseph)… Modifié puis agrandi à plusieurs reprises, le bâtiment à l’architecture austère s’organise autour de deux cours, auxquelles répondaient des jardins aujourd’hui disparus.

Le bâtiment sert de fonderie de canons pendant la Révolution, avant de devenir en 1882 le premier lycée de jeunes filles de l’Académie de Toulouse. Une fonction d’enseignement que le site conservera jusqu’en 1961.

Ouvert à tous, l’Ancien Collège abrite de nos jours l’Office de Tourisme, le CIAP, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, le Conservatoire de danse et la direction du développement culturel et du patrimoine. De nombreuses associations culturelles y sont également hébergées.

Enfin, le site accueille des expositions permanentes et temporaires et propose à la location pour des événements culturels une salle de projection, de conférence, de réunion et de réception.

La notion de patrimoine en danger est constante dans l’exercice du métier de restauratrice. Repérez les facteurs mettant en danger les collections, découvrez les pratiques quotidiennes de ce métier,…

©Loren Souchard