AU CINEMA ANNA ET LES ENFANTS à la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
AU CINEMA ANNA ET LES ENFANTS à la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste mercredi 10 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
AU CINEMA ANNA ET LES ENFANTS
à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Anna est atteinte d’une phobie rare la phobie des enfants ! Ça n’est pas qu’elle n’aime pas les enfants… c’est juste qu’elle en a peur. Quand elle retombe amoureuse de l’ex de sa vie, tout va pour le mieux… jusqu’au jour où elle découvre qu’il a deux enfants, mais surtout qu’elle va devoir rester seule avec eux !
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à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48
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English :
Anna has a rare phobia: a phobia of children! It’s not that she doesn’t like children? it’s just that she’s afraid of them. When she falls back in love with her ex-boyfriend, all is well? until she discovers that he has two children, and that she’ll have to be alone with them!
L’événement AU CINEMA ANNA ET LES ENFANTS Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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