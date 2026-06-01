Saint-Laurent-de-Neste

AU CINEMA L’OBJET DU DELIT

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 21:20:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra Les Noces de Figaro , les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame.

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à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

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English :

Backstage at an ambitious production of the opera The Marriage of Figaro , tensions rise when an accusation of sexual assault is made, jeopardizing the production and forcing everyone to take a stand. Conflicts of opinion and generation come to the fore, and as always with Agnès Jaoui, laughter is never far from the drama.

L’événement AU CINEMA L’OBJET DU DELIT Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65