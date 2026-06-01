Saint-Laurent-de-Neste

AU CINEMA LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Programme de courts métrages d’animation.

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.

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à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48

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English :

Program of animated shorts.

La Fontaine fait son cinéma is a new program from La Chouette du cinéma. This time, La Chouette du cinéma has collected six short films in the form of fables, little stories with animals, which contain a lesson in life.

L’événement AU CINEMA LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65