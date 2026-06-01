AU CINEMA JUSTE UNE ILLUSION à la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste
AU CINEMA JUSTE UNE ILLUSION à la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste lundi 8 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
AU CINEMA JUSTE UNE ILLUSION
à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
En 1985, Vincent, 13 ans, grandit entre conflits familiaux, amitiés et premiers émois amoureux. Une comédie tendre et nostalgique sur l’adolescence, ses doutes et ses rêves de changer le monde.
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à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 78 48
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English :
In 1985, 13-year-old Vincent is growing up amid family conflicts, friendships and first love. A tender, nostalgic comedy about adolescence, doubts and dreams of changing the world.
L’événement AU CINEMA JUSTE UNE ILLUSION Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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