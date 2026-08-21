Au coeur de la réserve, Réserve Muséographique Départementale, Quimper
samedi 19 septembre 2026 · Réserve Muséographique Départementale · Quimper
Informations pratiques
Au coeur de la réserve Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Réserve Muséographique Départementale Finistère
Samedi 19 septembre – 11h, 13h30 et 15h / Durée : 1h – RDV à la Réserve muséographique départementale
73 avenue Jacques le Viol – Quimper
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Très souvent inconnue du public, la réserve d’un musée est pourtant un lieu essentiel qui conserve la majeure partie des collections. C’est ici que sont conservées, gérées et étudiées l’ensemble des collections afin d’être présentées dans le parcours permanent du musée ou lors d’expositions temporaires.
Cette visite de la réserve muséographique, lieu habituellement fermé aux publics, sera l’occasion de découvrir l’ampleur des collections départementales et d’apercevoir quelques pièces inédites !
Réserve Muséographique Départementale 73 avenue Jacques Le Viol, 29000, Quimper Quimper 29000 Prat ar Rouz Finistère Bretagne
Visite commentée VIP
© Musée départemental breton
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