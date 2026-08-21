Au coeur de la réserve, Réserve Muséographique Départementale, Quimper

Informations pratiques

Au coeur de la réserve Samedi 19 septembre, 11h00, 13h00, 15h00 Réserve Muséographique Départementale Finistère

Samedi 19 septembre – 11h, 13h30 et 15h / Durée : 1h – RDV à la Réserve muséographique départementale

73 avenue Jacques le Viol – Quimper

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Très souvent inconnue du public, la réserve d’un musée est pourtant un lieu essentiel qui conserve la majeure partie des collections. C’est ici que sont conservées, gérées et étudiées l’ensemble des collections afin d’être présentées dans le parcours permanent du musée ou lors d’expositions temporaires.

Cette visite de la réserve muséographique, lieu habituellement fermé aux publics, sera l’occasion de découvrir l’ampleur des collections départementales et d’apercevoir quelques pièces inédites !

Réserve Muséographique Départementale 73 avenue Jacques Le Viol, 29000, Quimper Quimper 29000 Prat ar Rouz Finistère Bretagne

Visite commentée VIP

© Musée départemental breton