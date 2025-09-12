Châteauroux

Au cœur de Saint-Christophe

Place Saint-Christophe Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22

Venez découvrir la riche histoire de l’un des plus anciens quartiers de Châteauroux !

Faisant face au Château Raoul sur la rive opposée de l’Indre, Saint-Christophe est l’un des plus anciens quartiers de la ville. De la fondation de l’abbaye Saint-Gildas dont il ne reste presque plus rien aujourd’hui à la vie culturelle et spirituelle qui l’anime de par la présence de l’église éponyme, venez découvrir l’histoire de ce quartier emblématique de Châteauroux. .

Place Saint-Christophe Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Come and discover the rich history of one of Châteauroux’s oldest districts!

L’événement Au cœur de Saint-Christophe Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme