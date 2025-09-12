Au cœur de Saint-Christophe Châteauroux
Au cœur de Saint-Christophe Châteauroux samedi 18 juillet 2026.
Châteauroux
Au cœur de Saint-Christophe
Place Saint-Christophe Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-22
Venez découvrir la riche histoire de l’un des plus anciens quartiers de Châteauroux !
Faisant face au Château Raoul sur la rive opposée de l’Indre, Saint-Christophe est l’un des plus anciens quartiers de la ville. De la fondation de l’abbaye Saint-Gildas dont il ne reste presque plus rien aujourd’hui à la vie culturelle et spirituelle qui l’anime de par la présence de l’église éponyme, venez découvrir l’histoire de ce quartier emblématique de Châteauroux. .
Place Saint-Christophe Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the rich history of one of Châteauroux’s oldest districts!
L’événement Au cœur de Saint-Christophe Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Trésors et coulisses du Patrimoine Châteauroux 10 juin 2026
- Jeu Vidéo Runbow Châteauroux 10 juin 2026
- Atelier numérique Les applications IA à la loupe Châteauroux 11 juin 2026
- Soirée Pétanque Châteauroux 12 juin 2026
- Maestria par le cirque Amar Châteauroux 13 juin 2026