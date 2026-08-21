Au cœur des réserves scientifiques, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Au cœur des réserves scientifiques Samedi 19 septembre, 10h30, 11h45 Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Au cœur des réserves scientifiques

Visites commentées « L’envers du décor »

Les musées ouvrent les portes des réserves d’histoire naturelle, d’ordinaire invisibles, rassemblant près de 300 000 échantillons en géologie, paléontologie, zoologie, botanique… Laissez-vous surprendre au fil des étagères, casiers ou tiroirs par ces innombrables spécimens, animaux naturalisés, fossiles ou herbiers.

Par François Thirion, responsable des collections sciences naturelles

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

Au cœur des réserves scientifiques

©Ville de Montbéliard