Informations pratiques

Sète

AU CŒUR DU 7ÈME ART EN MUSIQUE

29 grande rue haute Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

Une invitation à voyager au cœur des plus belles musiques de films, sans jamais cesser de nous surprendre.

Concert intimiste

L’avis du Théâtre de Poche :

Quand le cinéma se met en musique.

Il est des mélodies qui, en quelques notes seulement, réveillent instantanément des souvenirs, des visages, des scènes devenues inoubliables. De Nino Rota à Ennio Morricone, de Michel Legrand à Charlie Chaplin… Arthur Anelli et Symon Savignoni revisitent avec sensibilité et élégance les plus grands thèmes du septième art.

Deux guitaristes d’exception, une complicité musicale rare et le plaisir intact de retrouver ces musiques qui habitent notre mémoire.

Une heure quinze où les images renaissent en musique.

Arthur Anelli et Symon Savignoni forment un duo de guitares aux influences multiples, entre jazz manouche, mélodies italiennes et grands classiques du cinéma. Chaque interprétation devient une véritable déclaration d’amour au septième art et aux musiques qui ont accompagné nos émotions, nos souvenirs et notre imaginaire.

Ce concert nous entraîne dans une balade musicale où se mêlent nostalgie, émotion et plaisir de la redécouverte.

Une invitation à voyager au cœur des plus belles musiques de films, sans jamais cesser de nous surprendre. .

29 grande rue haute Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : AU CŒUR DU 7ÈME ART EN MUSIQUE

An invitation to journey into the heart of the most beautiful film scores, which never cease to surprise us.

L’événement AU CŒUR DU 7ÈME ART EN MUSIQUE Sète a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau