Au coeur d’un instant d’imaginaire Bagnoles de l’Orne Normandie

Au coeur d’un instant d’imaginaire

37 Avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Un lieu intime, peuplé d’objets chinés, de palettes et de pinceaux, animé par l’enthousiasme de quatre enfants pour l’œuvre de leur mère voici le point de départ de votre voyage dans l’univers mystérieux et sensuel de Louise Barbu.

Artiste contemporaine, audacieuse et poétique, son œuvre témoigne de sa connexion avec le monde organique et végétal qu’elle traduit par une technique exceptionnelle, au service de sa passion pour les formes et les textures, en résonance avec ses poèmes.

Théophile Barbu, son fils, vous guide à travers cette visite, partageant des anecdotes, parfois

amusantes, comme celle des poèmes écrits sur des boîtes de chocolat vides ..

• Durée environ 1h30

• Maximum 6 personnes inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au plus tard la veille

• Rendez-vous sur place 37 avenue Robert Cousin .

