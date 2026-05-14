Au coin de ma rue 7 Villa Marces PARIS
Au coin de ma rue 7 Villa Marces PARIS samedi 30 mai 2026.
Un gradin de 30 places est installé face à un coin de rue… Un personnage traverse le décor du réel, devant les spectateurs. Mais si l’individu effectue une seule et même suite d’actions, toujours la même, les 30 spectateurs, munis d’un casque, entendent 30 histoires différentes, où chaque « histoire sonore » éclaire le personnage d’une lumière différente. À chaque place correspond un récit unique, un univers sensible, profond ou léger : une spectatrice rit, son voisin est ému, un troisième est replongé au cœur de ses premières amours…
En savoir plus sur la compagnie :
Dans le cadre de la 30e édition du Festival Onze Bouge, venez découvrir ce qui ce passe au coin de votre rue.
Le samedi 30 mai 2026
de 11h00 à 12h15
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 15h15
Le samedi 30 mai 2026
de 16h00 à 17h15
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T15:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:15:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T15:15:00+02:00;2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T17:15:00+02:00
7 Villa Marces 7 Villa Marces 75011 PARIS
https://www.festivalonze.org/ onze@festivalonze.org https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/
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