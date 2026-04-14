« Au dedans la Forêt de Daniela GINEVRO », Le Conservatoire, Cambrai

« Au dedans la Forêt de Daniela GINEVRO » Samedi 30 mai, 16h30 Le Conservatoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

à 16H30

Avec les Parcours Découverte du Conservatoire

Professeur : Fanny BAYARD

Un groupe d’enfants livrés à eux-mêmes va décider de partir vivre dans la forêt.

En contact avec la nature, ils vont se découvrir autrement jusqu’à ce qu’un malheur

arrive…

Le Conservatoire 31 Boulevard de la Liberté, Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Samedi 30 Mai 2026