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« Au dedans la Forêt de Daniela GINEVRO », Le Conservatoire, Cambrai

« Au dedans la Forêt de Daniela GINEVRO », Le Conservatoire, Cambrai

« Au dedans la Forêt de Daniela GINEVRO », Le Conservatoire, Cambrai samedi 30 mai 2026.

Lieu : Le Conservatoire

Adresse : 31 Boulevard de la Liberté, Cambrai

Ville : 59400 Cambrai

Département : Nord

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

« Au dedans la Forêt de Daniela GINEVRO » Samedi 30 mai, 16h30 Le Conservatoire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00

à 16H30
Avec les Parcours Découverte du Conservatoire
Professeur : Fanny BAYARD
Un groupe d’enfants livrés à eux-mêmes va décider de partir vivre dans la forêt.
En contact avec la nature, ils vont se découvrir autrement jusqu’à ce qu’un malheur
arrive…

Le Conservatoire 31 Boulevard de la Liberté, Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France
Samedi 30 Mai 2026

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