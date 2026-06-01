« Au-delà de l’apparence » : atlas invisible du jardin et alchimie en bleu Dimanche 7 juin, 10h00 Giardino condominiale Via delle Alpi Apuane 11B Roma Roma

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Une expérience captivante d’une heure et demie sera offerte aux visiteurs. Le condomino Tommaso Cappelletti fournira des informations botaniques, Luca Cappellaro, artiste visuel et photographe, et Antonella D’Onorio, photographe et professeur de techniques anciennes d’impression, offriront deux expériences sur le thème de la « vue ».

ATLAS INVISIBLE DU JARDIN

Luca Cappellaro propose une enquête visuelle construite à travers la macro-photographie en couleur. L’objectif se rapproche des fleurs et des plantes jusqu’à transformer les moindres détails en paysages inattendus, révélant des structures, des textures et des relations formelles qui échappent au regard quotidien.

ALCHIMIE EN BLEU

Antonella D’Onorio De Meo montrera comment réaliser quelques cyanopies. La cyanophonie est une technique d’impression ancienne, datant de 1842, qui utilise des sels de fer et la lumière du soleil pour imprimer sur le papier des formes naturelles telles que les feuilles et les fleurs, en les restituant dans un bleu intense et suggestif. C’est un processus lent, presque alchimique, qui confie au soleil la tâche de révéler : dans ce geste essentiel, l’invisible se fait trace et la lumière devient matière.

Giardino condominiale Via delle Alpi Apuane 11B Roma Via Delle Alpi Apuane 11B Roma 00141 Municipio Roma III Roma Lazio 3383376715 Jardin condominial entretenu par des générations d’appartements Via delle Alpi Apuane 11 b est facilement accessible à pied depuis la Piazza Sempione, desservie par de nombreux bus, avec terminus à la gare Termini (90 – 66 – 82) ou à la gare Tiburtina (211). Non loin se trouve également la station de métro B1 Conca d’Oro

Photographie de la nature et atelier de réalisation des cyanotipes

Paolo Ferrari