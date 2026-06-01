Impressions botaniques sur l’argile, Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo, Roma

Impressions botaniques sur l’argile Samedi 6 juin, 10h00 Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo Roma

Nombre maximal de participants : 25 personnes. Cours payant : 25 euros (acompte de 10 euros).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Samedi 6 juin h.10:00 – 12:00 – Atelier d’Impression botanique sur argile avec leAssociation culturelle trequArti.

Manuela Lupino, Elisa Alquati et Riccardo D’Ascenzo Ils vous accompagneront d’abord dans une promenade botanique à la recherche des plantes que vous allez imprimer, ensuite ils vous aideront à réaliser un objet en argile qui sera décoré avec les plantes sélectionnées.

La réalisation de l’objet en argile aura lieu dans la serre du potager et le tout sera accompagné d’une collation.

Le cours coûte 25 euros par personne, réservation obligatoire avec un acompte de 10 euros. (Le prix comprend la cuisson de l’objet réalisé.)

Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo via della Riserva di Livia 215 Roma 00188 Municipio Roma XV Roma Lazio 06 3362 5466 https://www.botanikos.it/ [{« type »: « phone », « value »: « 3313255419 »}, {« type »: « email », « value »: « rebeccacolombo18@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.ceramicaterapia.it/associazione-culturale-trequarti/ »}]

Atelier d’impression botanique sur argile

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