Au départ il y a Guernica…rencontre et discussion avec Antoine Chao Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

Une histoire familiale et radiophonique qui commence par une nouvelle écrite par Eduardo Galeano : « Elle avait cinq ans quand elle est partie… ». C’est l’histoire de ma mère Felisa, le 26 avril 1937 depuis le balcon de sa maison à Artxanda, sur la colline qui domine Bilbao, elle a vu passer les avions qui allaient bombarder Guernica, c’est le début de son parcours d’exil en France. La Guerre d’Espagne avait commencé 9 mois plus tôt et mon grand père, Tomas, avait rejoint l’armée républicaine en tant que commandant des transmissions.

Antoine CHAO propose une rencontre à la bibliothèque pour découvrir ce qui l’a conduit à réaliser le spectacle « Au départ il y a Guernica…. » un moment de convivialité autour de la mémoire de sa mère, exilée de la guerre d’Espagne

en savoir plus sur le théâtre l’Atelier du Plateau

Dans le cadre du Mois des mémoires 2026, en écho au spectacle proposé au Théâtre l’Atelier du Plateau le dimanche 17 mai à l’occasion de la commémoration des 90 ans de la Guerre d’Espagne.

Le mercredi 13 mai 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T18:30:00+02:00_2026-05-13T20:00:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

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