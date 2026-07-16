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Au fil de la matière : la dentelle réinventée, Le Pigeonnier, Atelier Filographe, Gargilesse-Dampierre

samedi 19 septembre 2026 · Le Pigeonnier, Atelier Filographe · Gargilesse-Dampierre

Au fil de la matière : la dentelle réinventée, Le Pigeonnier, Atelier Filographe, Gargilesse-Dampierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pigeonnier, Atelier Filographe
Adresse
3 Place Alexandre-Manceau, 36190 Gargilesse
Ville
36190 Gargilesse-Dampierre
Département
Indre

Au fil de la matière : la dentelle réinventée 19 et 20 septembre Le Pigeonnier, Atelier Filographe Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de l’atelier-boutique pour une immersion dans le monde de la dentelle contemporaine. Loin des démonstrations classiques, l’artisane vous invite à un temps d’échange privilégié autour de ses dernières collections. Venez toucher du doigt l’ennoblissement textile, découvrir des sculptures de fil inédites et trouver le bijou d’art qui vous ressemble.

Le Pigeonnier, Atelier Filographe 3 Place Alexandre-Manceau, 36190 Gargilesse Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire https://www.filographe.fr Le Pigeonnier, Atelier/Boutique Filographe.
« À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de l’atelier-boutique pour une immersion dans le monde de la dentelle contemporaine. Loin des démonstrations classiques, l’artisane vous invite à un temps d’échange privilégié autour de ses dernières collections. Venez toucher du doigt l’ennoblissement textile, découvrir des sculptures de fil inédites et trouver le bijou d’art qui vous ressemble. »
À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de l’atelier-boutique pour une immersion dans le monde de la dentelle contemporaine.

©HALM Sabine

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