Au fil de la matière : la dentelle réinventée, Le Pigeonnier, Atelier Filographe, Gargilesse-Dampierre

Informations pratiques

Au fil de la matière : la dentelle réinventée 19 et 20 septembre Le Pigeonnier, Atelier Filographe Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de l’atelier-boutique pour une immersion dans le monde de la dentelle contemporaine. Loin des démonstrations classiques, l’artisane vous invite à un temps d’échange privilégié autour de ses dernières collections. Venez toucher du doigt l’ennoblissement textile, découvrir des sculptures de fil inédites et trouver le bijou d’art qui vous ressemble.

Le Pigeonnier, Atelier Filographe 3 Place Alexandre-Manceau, 36190 Gargilesse Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire https://www.filographe.fr Le Pigeonnier, Atelier/Boutique Filographe.

« À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de l’atelier-boutique pour une immersion dans le monde de la dentelle contemporaine. Loin des démonstrations classiques, l’artisane vous invite à un temps d’échange privilégié autour de ses dernières collections. Venez toucher du doigt l’ennoblissement textile, découvrir des sculptures de fil inédites et trouver le bijou d’art qui vous ressemble. »

À l’occasion des Journées du Patrimoine, poussez les portes de l’atelier-boutique pour une immersion dans le monde de la dentelle contemporaine.

©HALM Sabine