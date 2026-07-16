Au fil de l’eau : balade nature autour du lac de Bordeaux / Atelier Photo avec Balast, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux
samedi 7 novembre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux
Informations pratiques
Au fil de l’eau : balade nature autour du lac de Bordeaux / Atelier Photo avec Balast Samedi 7 novembre, 11h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T13:00:00+01:00
Balade culturelle pédestre valorisant le patrimoine bâti et naturel du territoire ainsi que sa biodiversité.
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JB MENGES
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