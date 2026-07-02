Au fil de l’eau : balade nature autour du lac de Bordeaux, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux
dimanche 4 octobre 2026 · Bordeaux - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Bordeaux
Informations pratiques
Au fil de l’eau : balade nature autour du lac de Bordeaux Dimanche 4 octobre, 10h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Balade culturelle pédestre valorisant le patrimoine bâti et naturel du territoire ainsi que sa biodiversité.
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JB MENGES
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