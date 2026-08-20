AU FIL DE L’EAU – HOMMAGE À ADAM DE CRAPONNE, CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE, Salon-de-Provence

Informations pratiques

AU FIL DE L’EAU – HOMMAGE À ADAM DE CRAPONNE 19 et 20 septembre CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE Bouches-du-Rhône

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:25:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:25:00+02:00

3 concerts par jour de 25 min environ proposés par Mezza Voce

(Salle d’audience du Tribunal de Commerce)

Avant le premier accord, avant la première note, il y eut un murmure : l’eau. Il y a 500 ans, à Salon, Adam de Craponne imagine une œuvre audacieuse pour apporter l’eau à une terre assoiffée et marquer durablement l’histoire de la ville.

Dans cette salle d’audience, ancienne demeure d’Edmond et de Julie Armieux, les visiteurs retrouveront l’esprit des concerts lyriques que Julie Armieux, cantatrice, organisait chaque mardi pour la bourgeoisie salonaise

Tout public

CHÂTEAU ARMIEUX-PALAIS DE JUSTICEE 481 Bd de la République 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le Château Armieux, construit entre 1898 et 1903 par le négociant Edmond Armieux, est l’une des plus remarquables demeures bourgeoises de Salon-de-Provence. Transformé en palais de justice, il témoigne du développement économique de la ville à la fin du XIXᵉ siècle. Son architecture néo-Renaissance et son ancienne salle de concert, créée pour l’épouse cantatrice d’Edmond Armieux, en font un lieu emblématique du patrimoine salonais

3 concerts par jour de 25 min environ proposés par Mezza Voce

©Ville de Salon de Provence