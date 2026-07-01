Au fil des contes du Maghreb : Yassir, la chance, médiathèque Lille-Moulins, Lille

Informations pratiques

Au fil des contes du Maghreb : Yassir, la chance Samedi 3 octobre, 18h00 médiathèque Lille-Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Trois contes marocains savoureux !

La bibliothèque vous invité à un fabuleux voyage. Le tissage de l’arabe et du français donne à entendre un message fort, fait d’humour et de tolérance, de sagesse et de poésie.

Les contes : Yassir la Chance, Chiche le petit pois, Fara la souris

médiathèque Lille-Moulins 8 allée de la Filature Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Découvrez un conte issu de la tradition orale du Maghreb, raconté en français et en arabe.

Illustration Aurélia Fronty