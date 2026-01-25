Au fil des regards au jardin de Riparfonds, Jardin de Riparfonds, Bressuire

Au fil des regards au jardin de Riparfonds 6 et 7 juin Jardin de Riparfonds Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Découvrez notre jardin de Riparfonds, au coeur du Bocage bressuirais, à travers quatre expériences uniques autour de la vue: composez votre tableau vivant, contemplez la statue de Saint-Fiacre, patron des jardiniers, explorez le rouge intense des éléments du jardin et vivez un voyage sophro-hypno-vibratoire pour éveiller vos sens.

Un parcours poétique et interactif pour tous les âges où chaque regard devient une découverte.

Jardin de Riparfonds 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 58 39 98 http://www.parcsetjardins.fr Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle.

Superficie : 2 500 m² Jardin situé à Saint-Porchaire, périphérie de Bressuire. Parking du stade de football, direction bourg de St Porchaire (5 minutes à pieds) et un parking face à l’entrée du jardin.

Découvrez notre jardin de Riparfonds, au coeur du Bocage bressuirais, à travers quatre expériences uniques autour de la vue: composez votre tableau vivant, contemplez la statue de Saint-Fiacre, des …

©Pascal Paineau