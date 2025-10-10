Au fil du vent Consort Brouillamini Théâtre Piccolo Chalon-sur-Saône
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Début : 2026-04-26 11:00:00
2026-04-26
Munis de leur double consort de flûtes à bec, cette formation atypique de cinq talentueux musiciens vous fera découvrir divers aspects de la pratique d’ensemble de flûte à bec musique de danse de la Renaissance, transcriptions d’œuvres baroques concertantes mais aussi musique répétitive et expérimentale de nos jours. .
Théâtre Piccolo 34 rue aux Fèvres Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
