Au grès du jazz Le sentier René Char et la poésie La Petite-Pierre
dimanche 16 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Le sentier René Char et la poésie
La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 11:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Redécouverte du sentier René Char, dont les panneaux ont été récemment rénovés. Une balade entre poésie et mémoire, ponctuée d’une conférence, suivie d’un pique-nique au bord de l’eau avant le retour vers La Petite Pierre.
Redécouverte du sentier René Char une balade entre poésie et mémoire, ponctuée de lecture de textes pour rejoindre le concert d’Elisabetta Spada à la Maison de l’Eau et de la Rivière. Brunch et buvette sur place. 0 .
La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
Rediscover the René Char trail, whose signs have recently been renovated. A walk between poetry and memory, punctuated by a lecture, followed by a picnic by the water before returning to La Petite Pierre.
L’événement Au grès du jazz Le sentier René Char et la poésie La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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