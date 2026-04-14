Au jardin des Possibles, un autre regard s’éveille., Jardin de Riparfonds, Bressuire

Au jardin des Possibles, un autre regard s’éveille. Samedi 6 juin, 14h30 Jardin de Riparfonds Deux-Sèvres

15 euros, matériel fourni et infusion à la fin de la séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Offrez vous un moment de détente et de contemplation.

Fermez les yeux et laissez votre regard intérieur explorer la couleur, les lumières et les formes du jardin.

Un voyage sophro-hypno-vibratoire pour éveiller vos sens au coeur de la vue et de la nature vivante.

Jardin de Riparfonds 36 route de Riparfonds, 79300 Bressuire, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 70 58 39 98 http://www.parcsetjardins.fr Ce jardin a été créé sur l’ancienne basse-cour du logis de Riparfonds (XVIe siècle) et a été conçu comme un jardin de la Renaissance avec fontaine, appuis encadrant les parterres de vivaces, buis taillés et œuvres d’artistes contemporains. Le jardin de Riparfonds se veut être l’expression contemporaine du jardin tel que les Gabriau, propriétaires de la maison des champs de Riparfonds, l’avaient élaboré au XVIe siècle.

Superficie : 2 500 m² Jardin situé à Saint-Porchaire, périphérie de Bressuire. Parking du stade de football, direction bourg de St Porchaire (5 minutes à pieds) et un parking face à l’entrée du jardin.

Offrez vous un moment de détente et de contemplation.

©Pascal Paineau