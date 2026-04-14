Au loin, spectacle par la Compagnie Longueurs d’Ondes, Jardin de la Tranquillité, Gravelines

Au loin, spectacle par la Compagnie Longueurs d’Ondes Dimanche 26 avril, 16h00 Jardin de la Tranquillité Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Un naufragé solitaire rêve de découvrir la terre

Un peintre passionné rêve de peindre la mer…

A vous public, amateurs de paysages idylliques type carte postale, touristes déboussolés par des agences de voyages Ibiza, ne soyez pas désespérés car avec ce spectacle, vous serez comblés par les tribulations d’un naufragé en détresse, éclairé par les conseils d’un peintre tourmenté.

Jardin de la Tranquillité rue de la tranquillité gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]

Spectacle Spectacle famille