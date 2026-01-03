Au marché d’Ornans

Place Courbet Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 09:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous au marché légumes, confitures, viandes, fromages, spécialités marocaines, tisanes, jus de fruits, miel, pains…

Un moment convivial pour profiter des produits locaux et en découvrir de nouveaux peut-être ! .

Place Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au marché d’Ornans

L’événement Au marché d’Ornans Ornans a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON