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AU RENDEZ-VOUS DES MOTS Le Ripaillon Nantes

AU RENDEZ-VOUS DES MOTS Le Ripaillon Nantes

AU RENDEZ-VOUS DES MOTS Le Ripaillon Nantes vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : Le Ripaillon

Adresse : 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 30 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 14:30 – 16:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public 

Dans le cadre de son projet de Micro-Bibliothèque – l’Association Permis de Construire vous accueille au Ripaillon, tous les vendredis de 14h à 16h, et vous propose un temps d’écriture partagée, créative et conviviale animée par Florent de l’Association 2L Connexion !Nous vous attendons nombreux !!RDV le Vendredi 26 Juin 2026 à 14h pour la première séance !Prochains rendez-vous :- Vendredi 17 Juillet- Vendredi 28 Août- Vendredi 02 Octobre- Vendredi 30 Octobre- Vendredi 27 Novembre

Le Ripaillon Nantes 44200
09.81.92.08.37


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