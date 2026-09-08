Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir

Informations pratiques

Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. 18 – 20 septembre Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Haute-Savoie

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.

Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four.

Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 89 86 68 http://www.lereposoir.fr Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.

Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four. À la sortie du village du Reposoir : en descendant sur Cluses, à droite en direction de Romme-sur-Cluses.,

Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.

©Anne-France Binder