Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne · Le Reposoir
Informations pratiques
Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. 18 – 20 septembre Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Haute-Savoie
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.
Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four.
Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 89 86 68 http://www.lereposoir.fr Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.
Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four. À la sortie du village du Reposoir : en descendant sur Cluses, à droite en direction de Romme-sur-Cluses.,
Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.
©Anne-France Binder
À voir aussi à Le Reposoir (Haute-Savoie)
- Au Reposoir, la Porte d’Âge : une construction atypique., Vestiges de la porte d’âge, Le Reposoir 18 septembre 2026
- Ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir 18 septembre 2026
- Au Reposoir, éclairage nocturne de la Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir 18 septembre 2026
- Jeu de piste au départ de l’ancienne Chartreuse du Reposoir, Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir 19 septembre 2026
- Présentation du carillon mobile des Amis du Vieux Seynod à l’ancienne Chartreuse du Reposoir. « Patrimoine en musique »., Chartreuse du Reposoir – Le Carmel, Le Reposoir 19 septembre 2026