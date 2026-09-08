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Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir

vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne · Le Reposoir

Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne., Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne, Le Reposoir

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle du Bienheureux Jean d'Espagne
Adresse
74950 Le Reposoir
Ville
74950 Le Reposoir
Département
Haute-Savoie
Tarif
Gratuit.

Au Reposoir, visite libre de la chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne. 18 – 20 septembre Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne Haute-Savoie

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.
Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four.

Chapelle du Bienheureux Jean d’Espagne 74950 Le Reposoir Le Reposoir 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 89 86 68 http://www.lereposoir.fr Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.
Peinture d’Henri Modena datant de 1939 dans la voûte en cul-de-four. À la sortie du village du Reposoir : en descendant sur Cluses, à droite en direction de Romme-sur-Cluses.,
Chapelle datant de 1891, construite en l’honneur du fondateur de la Chartreuse du Reposoir sur l’emplacement des premières installations des Chartreux ; elle est de style roman.

©Anne-France Binder

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