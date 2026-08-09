Au rythme du Tango Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Partez à la découverte du tango à travers une expérience unique mêlant musique live, théâtralité et danse. Un couple de danseurs professionnels de la Compagnie Estro Tango, un duo musical — Patricia Scrocco au violon et Michel Ludwiczak au bandonéon — et la chanteuse-comédienne Hélène Hardouin vous invitent à un voyage sensoriel et poétique au cœur du Buenos Aires du début du XXe siècle.

Conçue comme un crescendo immersif, cette animation alterne moments de contemplation artistique et phases de participation active :

– L’éveil des sens & récit historique — un texte poétique et une évocation théâtrale posent le décor, tandis que les premières notes de violon et de bandonéon accompagnent une démonstration de danse.

– L’atelier interactif — initiation ludique aux pas de base du tango (aucune expérience requise), découverte du rôle des instruments et du rythme, et présentation malicieuse des codes de la Milonga, dont le fameux Cabeceo.

– Le bal de clôture — une Milonga participative où le public met en pratique ce qu’il a appris, avant une performance finale réunissant les cinq artistes.

Une plongée ludique, artistique et exigeante dans l’histoire, les codes et la poésie du tango — sans oublier un clin d’œil à une autre tradition argentine incontournable : le Fernet !