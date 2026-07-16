Au sommet du clocher !, Cathédrale Notre-Dame du Puy, Grasse

Informations pratiques

Au sommet du clocher ! Dimanche 20 septembre, 16h00 Cathédrale Notre-Dame du Puy Alpes-Maritimes

Limité à 8 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Grimpez au sommet du clocher de la cathédrale Notre-Dame du Puy et admirez les toits du centre historique et le paysage de la ville.

Rendez-vous : devant la cathédrale

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493361103 https://paroisse-grasse.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0497055870 »}, {« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}] Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».

Grimpez au sommet du clocher de la cathédrale Notre-Dame du Puy et admirez les toits du centre historique et le paysage de la ville.

© Ville de Grasse