Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse

Informations pratiques

Visite guidée immersive au Domaine de la Rose 19 et 20 septembre Domaine de la Rose Alpes-Maritimes

82 participants maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée sensorielle, à la croisée des savoir-faire ancestraux de Lancôme et de l’innovation olfactive.

Domaine de la Rose 74 Chemin de Saint-Jean, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lancome.fr/domaine-de-la-rose.html »}]

Visite guidée sensorielle, à la croisée des savoir-faire ancestraux de Lancôme et de l’innovation olfactive.

©Ambre Velicita/Cyril Jeanjean