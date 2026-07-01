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AGENDA · Grasse

Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse

samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Rose · Grasse

Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine de la Rose
Adresse
74 Chemin de Saint-Jean, 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
82 participants maximum par session

Visite guidée immersive au Domaine de la Rose 19 et 20 septembre Domaine de la Rose Alpes-Maritimes

82 participants maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée sensorielle, à la croisée des savoir-faire ancestraux de Lancôme et de l’innovation olfactive.

Domaine de la Rose 74 Chemin de Saint-Jean, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lancome.fr/domaine-de-la-rose.html »}]
Visite guidée sensorielle, à la croisée des savoir-faire ancestraux de Lancôme et de l’innovation olfactive.

©Ambre Velicita/Cyril Jeanjean

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