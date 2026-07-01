Visite guidée immersive au Domaine de la Rose, Domaine de la Rose, Grasse
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de la Rose · Grasse
Informations pratiques
Visite guidée immersive au Domaine de la Rose 19 et 20 septembre Domaine de la Rose Alpes-Maritimes
82 participants maximum par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite guidée sensorielle, à la croisée des savoir-faire ancestraux de Lancôme et de l’innovation olfactive.
Domaine de la Rose 74 Chemin de Saint-Jean, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.lancome.fr/domaine-de-la-rose.html »}]
Visite guidée sensorielle, à la croisée des savoir-faire ancestraux de Lancôme et de l’innovation olfactive.
©Ambre Velicita/Cyril Jeanjean
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